ПОЛИТИКА
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Азербайджанцы десять дней живут в подвалах
За последние десять дней из-за ракетных ударов Армении по азербайджанским селам погибли 28 мирных жителей, 144 человека получили ранения. Об этом сообщает Гепрокуратура Азербайджана. В городе Тертер все это время люди живут в подвалах своих домов. #Армения #Азербайджан #Баку
За последние десять дней из-за ракетных ударов Армении по азербайджанским селам погибли 28 мирных жителей, 144 человека получили ранения. Об этом сообщает Гепрокуратура Азербайджана. В городе Тертер все это время люди живут в подвалах своих домов. / Others
7 октября 2020 г.
Истории
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