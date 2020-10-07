Азербайджанцы десять дней живут в подвалах

За последние десять дней из-за ракетных ударов Армении по азербайджанским селам погибли 28 мирных жителей, 144 человека получили ранения. Об этом сообщает Гепрокуратура Азербайджана. В городе Тертер все это время люди живут в подвалах своих домов. #Армения #Азербайджан #Баку