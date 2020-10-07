7 октября 2020 г.
ПОЛИТИКА
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Азербайджанцы десять дней живут в подвалах
За последние десять дней из-за ракетных ударов Армении по азербайджанским селам погибли 28 мирных жителей, 144 человека получили ранения. Об этом сообщает Гепрокуратура Азербайджана. В городе Тертер все это время люди живут в подвалах своих домов. #Армения #Азербайджан #Баку
За последние десять дней из-за ракетных ударов Армении по азербайджанским селам погибли 28 мирных жителей, 144 человека получили ранения. Об этом сообщает Гепрокуратура Азербайджана. В городе Тертер все это время люди живут в подвалах своих домов. / Others
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