Армения всячески пытается втянуть как можно больше стран в конфликт в Нагорном Карабахе, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью российскому «Первому каналу».

«Я говорил в одном из интервью о недопустимости такой политики. Конфликт не должен выходить за пределы Армении и Азербайджана. На самом деле конфликт даже не выходит на территорию Армении. Поскольку, несмотря на артобстрелы с армянской территории, мы по территории Армении никаких ударов не наносим, на территорию Армении не переходим, хотя все возможности для этого есть. Армянская сторона пытается втянуть в это противостояние ОДКБ безуспешно. Пытается втянуть европейские страны. И по существу пытается интернационализировать этот конфликт, чему мы, соответственно, предъявляем свою позицию о недопустимости такого подхода», - сказал Алиев.

Комментируя свое заявление о роли Турции в разрешении кризиса, глава государства пояснил, что он имел в виду «только политическое урегулирование, постконфликтное урегулирование». Анкара и Москва могут, по его словам, вместе осуществлять посредничество. «На данный момент Турция никоим образом не является вовлеченной стороной в конфликт, несмотря на разного роды слухи и инсинуации на этот счет, не подкрепленные никакими фактами, как то, что турецкий F-16 сбил армянский СУ-25, и эта новость гуляла как и по российским СМИ, так и по европейским. Ни одного доказательства нет», - заявил азербайджанский лидер.

Говоря о возможности возобновления переговорного процесса, президент Алиев подчеркнул, что для этого, в первую очередь, должны быть выполнены четыре резолюции Совета Безопасности ООН, которые были приняты в 1993 году, в период, когда армянские оккупационные силы захватывали территории Азербайджана. «Эти резолюции очень четко посылают сигнал агрессору. Там написано, что должен быть обеспечен немедленный, безоговорочный и полный возврат оккупированных территорий. С тех пор прошло 27 лет», - напомнил глава Азербайджана.

По словам Алиева, армянская сторона не выполняет и игнорирует эти резолюции и всячески пытается заморозить конфликт как можно дальше. «Все призывы международной общественности, в том числе стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ о том, что статус-кво неприемлем и должен быть изменен, остаются в воздухе. Поэтому наша позиция основана на нормах и принципах международного права, на исторической справедливости. В то время, как армянская позиция основана на исторической лжи и нарушении норм и принципов международного права», - продолжил он.

Президент Ильхам Алиев выразил уверенность, что как только резолюции Совета безопасности ООН будут выполнены Арменией, и как только Армения даст согласие на вывод своих войск с оккупированных территорий, за короткое время обе стороны могут прийти к соглашению, которое установит мир на Кавказе.

Между тем, вооруженные силы Армении продолжают обстреливать азербайджанские населенные пункты. По данным оборонного ведомства страны, артиллерийскому обстрелу в четверг, 8 октября, подверглись села Бардинского и Агджабединского районов республики.

Также под огонь попали населенные пункты Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов страны.

ВС Азербайджана, в свою очередь, наносят ответные удары с целью подавления огневых точек противника. 7 октября азербайджанские войска уничтожили очередной БПЛА Армении, который предпринял попытку осуществить полет над участком Агстафинского района на армяно-азербайджанской государственной границе.

По данным Генпрокуратуры Азербайджана, в период с 27 сентября по 8 октября в результате армянских обстрелов погибли 30 мирных жителей страны, 143 получили ранения.