Доходы России от экспорта нефти в январе-августе 2020 года снизились на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 49 миллиардов долларов.

По данным Федеральной таможенной службы РФ, объем экспорта нефти из страны за отчетный период составил 160 миллионов тонн, что на 9,4% ниже показателя первых восьми месяцев 2019 года.

Экспорт нефтепродуктов из России в январе-августе снизился на 2% по сравнению с тем же периодом прошлого года – до 93 миллионов тонн, а доходы - на 30% (в денежном выражении - до 30 миллиардов долларов).

Доход от экспорта нефти России в прошлом году сократился на 6% - до 121 миллиарда долларов в сравнении с 2018 годом.

Экспорт нефти и газа формирует около 40% госбюджета России.

Ранее участники пакта ОПЕК+ - Россия вместе с членами Организации нефтеэкспортеров во главе с Саудовской Аравией - вынуждены были принять новые, более жесткие, обязательства в апреле 2020, после того как предыдущая сделка, действовавшая с 2016 года, распалась в марте 2020-го. Тогда Москва выступила против дополнительного сокращения добычи нефти в рамках ОПЕК+, что развалило сделку, в то время как мировой спрос на сырье уже был подорван эпидемией коронавируса.

Реакция рынка не заставила себя ждать: цены на нефть потеряли треть стоимости 9 марта, зафиксировав максимальное однодневное падение со времен войны в Персидском заливе в 1991 году.

Через месяц после начала «нефтяной войны» катастрофически упавшие цены вынудили участников ОПЕК+ вернуться за стол переговоров и согласовать план сокращения глобальной нефтедобычи на 23% с мая. В рамках пакта Москва взяла на себя обязательства сократить добычу с мая на 2,5 миллиона баррелей в сутки от уровня 11 миллионов баррелей в сутки, отбросив нефтедобычу на 17 лет назад.