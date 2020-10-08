ПОЛИТИКА
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Герхард Шредер подаст в суд на газету Bild из-за слов Навального
Ранее российский оппозиционер Алексей Навальный в интервью немецкому изданию Bild обвинил бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера в получении «тайных платежей» от российских властей и назвал его «мальчиком на побегушках у Путина»
Герхард Шредер подаст в суд на газету Bild из-за слов Навального
Фото: ТАСС / Others
8 октября 2020 г.

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что подаст в суд иск против медиаконцерна Axel Springer SE из-за публикации критических высказываний российского оппозиционного политика Алексея Навального в его адрес. Последний назвал его «мальчиком на побегушках у Путина».

Как сообщает РИА «Новости», ранее Навальный в интервью изданию Bild, входящему в медиахолдинг Axel Sptinger SE, обвинил бывшего канцлера ФРГ в получении «тайных платежей» от российских властей. При этом он не предоставил никаких доказательств, добавив, что это его личное мнение.

В интервью Навальный также подверг Шредера критике за его недавние высказывания об «отсутствии достоверных фактов» в деле об отравлении российского оппозиционера. «Это очень обидно. Это унизительно для немецкого народа. Одно дело - быть лоббистом Путина. Но теперь он пытается защищать убийц», - сказал Навальный.

Шредер, в свою очередь, ответил, что понимает «тяжелую личную ситуацию, в которой находится господин Навальный», назвав при этом его заявления в интервью газете Bild «тайных платежах» ложными.

«Он [Навальный] сам сказал, что у него нет доказательств его необоснованным утверждениям. Тем не менее, газета Bild и Bild.de распространили эти заявления без того, чтобы попросить моей точки зрения. Поэтому я считаю себя обязанным действовать юридическими методами против издательского дома, серьезно нарушившего мои личные права», - написал Шредер в своем аккаунте LinkedIn.

Герхард Шредер занимал пост канцлера Германии с 1998 по 2005 год. После отставки он возглавил совет директоров «Северного потока». С 2017 года Шредер является председателем совета директоров «Роснефти». Западные СМИ неоднократно называли его близким другом президента РФ Владимира Путина.

Навальный был отравлен 20 августа с. г. в Томске. По заключению экспертов Организации по запрещению химического оружия, было применено вещество, схожее с боевыми отравляющими веществами. В этой связи западные страны инициировали процесс введения новых санкций против РФ, в том числе угрожающих проекту«Северный поток - 2».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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