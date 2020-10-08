Семь российских банков - Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, «Тинькофф-банк», банк «Русский стандарт», Промсвязьбанк и «Альфа-банк» - вошли в список 150 крупнейших банков мира по количеству платежей, обработанных через устройства приема карт в торговых точках.

Как пишет РБК со ссылкой на исследование компании Nilson Report, проведенного по итогам 2019 года, Сбербанк занял третье место в рейтинге, уступив компании FIS (36,7 миллиарда платежей) и американскому JPMorgan Chase (29,4 миллиарда платежей). Через сеть эквайринга Сбербанка было проведено 20,6 миллиарда платежей, что в два раза больше, чем в прошлом году.

Другой российский банк, ВТБ, через который прошло 2,2 миллиарда платежей, в мировом топе оказался на 35 месте. Сеть Газпромбанка обработала 933 миллионов платежей, заняв 59-е место в рейтинге.

Впервые в топ-150 крупнейших эквайеров вошел «Тинькофф-банк». Он занял 88 место в списке. Следом за ним идут «Русский стандарт», Промсвязьбанк и «Альфа-банк» – на 89-й, 103-й и 135-й строчках соответственно.

По количеству банков, согласно исследованию, Россия вместе с Францией и Ираном находится на втором месте. Лидером рейтинга при этом является Турция.