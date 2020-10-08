Высказывания президента Франции Эммануэля Макрона об «исламском сепаратизме» и «кризисе в исламе»активизировали радикальных политиков в стране, сообщает Anadolu.

Глава Совета парижского региона Иль-де-Франс Валери Пекресс потребовала от властей ввести всеобщий запрет на использование на пассажирских абонементных картах фотографий с закрывающим волосы головным убором. Пекресс направила соответствующее письмо главе МВД Франции Жеральду Дарманену.

По ее мнению, закон, обязывающий граждан использовать фото с непокрытой головой в паспортах и на социальных картах, должен распространяться и на пассажиров по всей стране. Глава Совета региона Иль-де-Франс отметила, что подобный запрет уже действует в столичном регионе.

Предложение касается, прежде всего, мусульманок, носящих хиджаб. В соответствии с нормами ислама в публичных местах женщины могут оставлять открытыми только лицо и кисти рук.

Президент Франции Эммануэль Макрон 2 октября объявил о подготовке законопроекта по борьбе с «исламским сепаратизмом». Он отметил, что данный документ будет представлен правительству 9 декабря и пообещал «упорядочить ислам». План включает более строгий надзор за религиозным образованием и контроль над иностранным финансированием мечетей.

Макрон также добавил, что мусульманское население страны, насчитывающее около 6 миллионов человек, находится под угрозой формирования «контробщества».

Заявления французского лидера вызвало резкую критику во всем мире, в том числе со стороны Турции. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган во вторник раскритиковал Макрона за его заявления, назвав их «открытой провокацией».

«Его высказывания о «кризисе в исламе», озвученные в ходе посещения города, где проживает большое число мусульман, - не просто неуважение к исламу, а открытая провокация. Президент Франции заявил, что намерен «упорядочить ислам», чем бесстыдно переступил грань дозволенного. Разве мы когда-либо допускали возможность «упорядочивания христианства»? Слышал ли кто-либо призыв к «упорядочиванию иудаизма»? Кто такой Макрон, чтобы «упорядочивать ислам?»- заявил Эрдоган. Глава Турции также посоветовал своему французскому коллеге «отказаться от замашек колонизатора и начать действовать как ответственный государственный деятель».