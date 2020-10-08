Российская транснациональная энергетическая компания «Газпром» намерена обжаловать решение польского Управления по конкуренции и защите прав потребителей (УКЗПП), которое наложил на нее штраф в размере 7,6 миллиарда долларов.

«Решение УКЗПП нарушает принципы законности, соразмерности и справедливого разбирательства, а беспрецедентная величина штрафа свидетельствует о желании любыми средствами противодействовать реализации проекта «Северный поток – 2», - говорится в заявлении «Газпрома».

В сообщении отмечается, что руководство концерна не нарушало антимонопольного законодательства Польши и намерено воспользоваться правом на обжалование решения.

Между тем, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что «Газпром» примет необходимые юридические действия в отношении официальной Варшавы.

Польское управление 7 октября обвинило «Газпром» и ряд сотрудничающих с ним европейских компаний в не согласованном с польскими властями создании совместного предприятия для реализации проекта «Северный поток – 2».

«Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России через Балтийское море до Германии. Его мощность составит до 55 миллиардов кубометров газа в год, а общая стоимость инвестиций – примерно 8,5 миллиарда долларов. Оператор газопровода – Nord Stream 2 AG – принадлежит «Газпрому».