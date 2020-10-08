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Ереван саботирует мирные переговоры по Карабаху
Обломки автомобилей и осколки снарядов. Армения вновь обстреляла второй по величине азербайджанский город Гянджа за несколько часов до начала переговоров об обеспечении прекращения огня в Карабахе, который оккупирован Арменией с начала 90-х. 8 октября в Женеве глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов должен встретиться с посланниками США, России и Франции.
Ереван саботирует мирные переговоры по Карабаху / Others
8 октября 2020 г.
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