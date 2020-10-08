Ереван саботирует мирные переговоры по Карабаху

Обломки автомобилей и осколки снарядов. Армения вновь обстреляла второй по величине азербайджанский город Гянджа за несколько часов до начала переговоров об обеспечении прекращения огня в Карабахе, который оккупирован Арменией с начала 90-х. 8 октября в Женеве глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов должен встретиться с посланниками США, России и Франции.