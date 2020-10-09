Премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь не смог отстоять позицию по нагорно-карабахскому конфликту. В беседе с журналистом ВВС Джоном Фишером он попытался опровергнуть факт незаконной оккупации Ереваном Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий Азербайджана.

В ответ на слова Пашиняна британский журналист напомнил о четырех резолюциях Совбеза ООН с требованием вывести оккупационные силы из Карабаха, отметив, что утверждение о том, что этот регион - «армянская земля» не имеет под собой юридической силы с точки зрения международного права.

«Все ссылаются на резолюции Генассамблеи ООН. Однако, к сожалению, мало кто их читает. Нигде не упоминается об армянской оккупации. Ничего подобного нет», - попытался оправдаться Пашинян.

Корреспондент BBC в ответ прервал речь Пашиняна, подчеркнув, что в резолюциях ООН четко говорится о принадлежности Нагорного Карабаха Азербайджану. Далее армянский премьер сменил тему разговора, заявив, что армяне Нагорного Карабаха столкнулись с угрозой национальной безопасности.

Аналогичный казус с премьер-министром Армении произошел во время интервью ВВС в августе этого года, когда он также затруднился дать аргументированный ответ на схожий вопрос.

Азербайджанская армия продолжает успешную контраступательную операцию в Карабахском регионе против подразделений ВС Армении, оккупирующих часть территории страны. В Минобороны Азербайджана сообщили, что ожесточенные бои продолжаются по всей линии фронта.

По данным ведомства, накануне уничтожено 13 танков Т-72, два бронетранспортера, четыре реактивные системы залпового огня «Град», две самоходные артиллерийской установки «Акация», три гаубицы Д-30, две радарные системы и большое количество автомобильной техники ВС Армении. Также разрушено здание штаба 5-го горнострелкового полка вооруженных сил противника.

Кроме того, в районе Ханкенди в результате артиллерийского обстрела одной из воинских частей уничтожено большое число военных ВС Армении. Также азербайджанская армия перехватила реактивную систему залпового огня «Град».