В последний раз максимальный показатель был зафиксирован 2 октября, когда число инфицированных составило 330 340 человек, пишет «Медуза».

В Северной и Южной Америке за сутки было выявлено 112 715 новых случаев заражения. На втором месте – Европа (96 996 случаев), на третьем – Юго-Восточная Азия (89 674).

По числу скончавшихся за день лидируют Северная и Южная Америки (2785). На втором месте – Юго-Восточная Азия (1158), на третьей позиции – Европа (944).

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США – 7 419 230. Далее следуют Индия (6 835 655), Бразилия (4 969 141), Россия (1 260 112), Колумбия (869 808), Испания (835 901), Перу (832 468), Аргентина (824 468), Мексика (769 558) и Южная Африка (683 242).

Рекордный прирост сегодня отмечен также в России - 12 126 новых случаев. Из них в Москве - 3 700.

Общее количество заболевших в мире, по данным ВОЗ, составило 36,002 миллиона человек. По оценке университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени, во всем мире коронавирусом заразились 36,445 миллиона человек.

За все время пандемии, согласно данным ВОЗ, от COVID-19 умерли 1 049 810 человек по всему миру. Университет Джонса Хопкинса сообщает о 1 060 913 умерших.