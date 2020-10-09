По словам Азара, который сообщил об этом на своей странице в Facebook, официальной причиной такого решения стало то, что он якобы без необходимого разрешения въехал в Нагорный Карабах, хотя изначально МИД Армении выдал аккредитацию именно на работу в данном регионе. При этом Ереван официально вообще не признает так называемой Нагорно-Карабахской республики (оккупированная де-факто территория Азербайджана).

«Вообще не могу не сказать, что все эти дни МИД старался всеми силами ограничить доступ журналистов в Карабах», - отметил журналист, комментируя ситуацию со свободой прессы в Армении.

Неофициальной и основной причиной, по его словам, стал репортаж для «Новой газеты» из карабахских городов Шуша и Лачин, который, по словам представителя армянского МИД, «вызвал негативный общественный резонанс». Азар уточнил, что его материал не понравился даже многим его друзьям в Армении и российским журналистам.

«Ложных фактов в статье нет, мнения людей априори фактами не являются, данные официальных лиц в статье приведены», - отметил он, добавив, что «репортаж предполагает погружение читателя в атмосферу места событий, журналист становится глазами и ушами читателя».

«То, что текст задел патриотические чувства армян и понравился азербайджанцам, я понимаю, но еще раз скажу, что это просто репортаж: в нем есть люди, которые высказывают разные мнения, в том числе и яростно-патриотические», - пояснил Азар.

Редакции TRT на русском удалось связаться с журналистом, но ситуацию он комментировать отказался.

В репортаже Ильи Азара для «Новой газеты» приводятся подробные рассказы армянских добровольцев о том, что военные потери в Нагорном Карабахе больше, чем официальные цифры, военным не хватает оружия и обмундирования, в бой бросают неподготовленную молодежь, а ситуация на фронте тяжелая.

Редакция «Новой газеты», со своей стороны, указывает, что корреспонденты «передают объективную информацию с места событий и стараются выслушать обе стороны», и не могут игнорировать «типичное для подобных конфликтов эмоциональное стремление граждан участвовать в войне или иначе поддерживать свою страну».