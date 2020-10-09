В Ямало-Ненецком автономном округе РФ местного жителя приговорили к шести месяцам колонии общего режима за побег из больницы в Лабытнанги, передает «Интерфакс» со ссылкой на прокуратуру региона.

Беглец признан виновным по ч. 1 ст. 236 УК («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности угрозу массового заболевания людей»).

По версии следствия, у подсудимого диагностировали коронавирус. По постановлению Роспотребнадзора он был помещен в Лабытнангскую городскую больницу. Но мужчина самовольно покинул медицинское учреждение, выпрыгнув из окна на втором этаже.

Как отметили в прокуратуре, он «не имел при себе средств индивидуальной защиты, в том числе для органов дыхания».

По данным Znak.com, подсудимый сбежал вместе с еще одним пациентом ночью 27 мая. После обоих мужчин нашли и вернули обратно в стационар.

Ранее пациент с подтвержденным COVID-19 cамовольно покинул больницу в Новом Уренгое. Мужчина купил билет на поезд и уехал в Ноябрьск, где был задержан и впоследствии оштрафован. Перед побегом он оставил записку о том, что отказывается от лечения.