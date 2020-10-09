Министерство обороны Азербайджана опровергло обвинения в разрушении церкви в Шуше. В ведомстве заявили, что подобные сообщения не имеют ничего общего с политикой, которую проводит Баку в отношении мирного населения Карабаха и памятников культуры и истории.

«В отличие от вооруженных сил Армении, которые при обстреле Гянджи 4 октября нанесли ущерб гражданским объектам, жилым домам, а также комплексу Имамзаде, являющемуся религиозным памятником архитектуры, азербайджанская армия не берет на прицел исторические, культурные, в особенности религиозные сооружения и памятники», - говорится в заявлении ведомства.

Ресурсы, связанные с Минобороны Азербайджана, сообщают об активизации в последние дни информационной кампании против Баку, в которой замечены крупные российские медиа-менеджеры армянского происхождения.

Через подконтрольные им Telegram-каналы и СМИ они распространяют провокационные и дискредитирующие независимых журналистов и издания сведения. Публикации последних разрушают информационную картину происходящего в Карабахе, создаваемую армянской стороной на международном уровне и особенно в РФ.