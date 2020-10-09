Неизвестный человек 6 октября выступал по видеосвязи на заседании Комитета по внешней политике парламента Дании (Фолькетинг), выдавая себя за лидера белорусской оппозиции и экс-кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую. Когда началась встреча, у «Тихановской» и ее сотрудников якобы возникли проблемы с камерой на компьютере, и поэтому ее лицо было невозможно увидеть, сообщает «Настоящее время» со ссылкой на сайт законодательного органа Дании.

В интервью датской телекомпании TV2 председатель комитета по внешней политике Мартин Лидегаард заявил о возможном иностранном следе. По его словам, судя по веб-трафику, звонок был сделан из России. Парламентарии поняли, что имеют дело с самозванцем, когда «Тихановская» спросила о«публичных домах для животных», отметил Лидегаард.

На встрече обсуждалась политическая ситуация в Беларуси и то, как Дания может поддержать белорусский народ в его борьбе за демократию и права человека. Встреча длилась около 40 минут.

Отмечается, что во время заседания не было сказано ничего, что могло бы поставить под угрозу внешнеполитическую линию Дании. Теперь парламент намерен серьезно относиться к требованию, чтобы камера была включена у всех участников заседаний. «Я надеюсь, что это всего лишь грубая шутка, но меня явно беспокоит злоупотребление доверием собрания. Это также дает повод для размышлений»,— сказал Лидегаард.

Тихановская за минувшие дни провела встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Минск, со своей стороны, объявил Тихановскую в межгосударственный розыск.

Беспрецедентные в истории Беларуси протесты и политические забастовки начались 9 августа после официального объявления результатов президентских выборов. Демонстранты требуют отставки Александра Лукашенко и проведения честных и независимых повторных выборов.