ВОЙНА В УКРАИНЕ
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ВСУ отступили из Суджи
Минобороны России заявило о взятии города Суджа в Курской области, который находился под контролем ВСУ с августа прошлого года
ВСУ отступили из Суджи
Суджа / Reuters
13 марта 2025 г.

Министерство обороны России официально объявило о взятии города Суджа в Курской области, который находился под контролем ВСУ с августа 2024 года. В пресс-релизе также говорится, что российские подразделения заняли населенные пункты Меловой и Подол.

Накануне российские каналы опубликовали фотографии и видео с военнослужащими РФ в центре Суджи. Вечером в среду стало известно, что президент РФ Владимир Путин посетил один из командных штабов в Курской области.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ситуацию, заявил: «Военное командование Украины делает то, что должно делать: сохраняет максимум жизней наших воинов».

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подчеркнул, что украинские войска будут «держать оборону в Курской области столько, сколько это будет целесообразно и необходимо».

О контрнаступлении российской армии в Курской области сообщалось еще в пятницу. Тогда же появились сообщения об угрозе окружения украинских подразделений.

Украина начала наступление в Курской области в августе 2024 года, взяв Суджу и ряд приграничных населенных пунктов. Киев заявлял, что эта операция была направлена на получение территории для будущего обмена на мирных переговорах и вынуждение России отвлечь силы с восточного фронта.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.

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