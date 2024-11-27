«Орешник» — новейшая гиперзвуковая экспериментальная баллистическая ракета средней дальности. Так ее представили российские власти. 21 ноября президент РФ Владимир Путин распорядился «испытать» вооружение на украинском городе Днепр. «Испытания прошли успешно. Цель пуска достигнута», — объявил глава государства вечером того же дня.

Так называемой «целью» стал завод «Южмаш» — крупное украинское предприятие по производству ракетно-космической техники и другой наукоемкой продукции. В этом году заводу исполнилось 80 лет — решение о строительстве было принято 21 июля 1944 года, после освобождения Днепропетровска от немецкой оккупации. На нем выпускались ракетные двигатели, спутники, ветряные турбины, оборудование для пищевой промышленности, троллейбусы и автобусы.

По данным российских СМИ, завод был полностью уничтожен шестью ударами. Отмечается, что предприятие использовалось в том числе для ремонта американских БМП Bradley и немецких танков Leopard. Также пострадало здание центра реабилитации людей с инвалидностью, где разрушило котельную и выбило окна, сообщил мэр Днепра Борис Филатов. В городе начались пожары.

«Сегодня была новая российская ракета. Все характеристики — скорость, высота — [говорят о том, что] это была межконтинентальная баллистическая ракета. Сейчас продолжаются экспертизы. Очевидно, что Путин использует Украину как полигон», — прокомментировал атаку президент Украины Владимир Зеленский.

О новейшей российской разработке известно немного, пока идет экспертиза обломков. Однако эксперты единогласно склоняются к мнению, что «Орешник» — мобильный грунтовый комплекс, созданный на базе РС-26 «Рубеж». А может, и сам РС-26. Потенциальные характеристики разработки: ступенчатая баллистическая ракета средней дальности, длина — 20 метров, точность — 100-150 метров, стартовая масса — от 36 до 50 тонн.

Вместе с тем ракеты средней дальности были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), подписанным в декабре 1987 года Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым в Вашингтоне. Он касался ракет наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5500 км. Они могут оснащаться ядерной боеголовкой.

В 2018 году НАТО обвинила Москву в нарушении договора, а в 2019 году США официально вышли из соглашения. За ними последовала и Россия.

О чем говорил Путин?

В дальнейшем российский президент Владимир Путин пообещал предупреждать граждан Украины о готовящихся атаках так называемым «Орешником» по «гуманитарным соображениям».

«Открыто, публично, без опасения противодействия со стороны противника, также получающего эту информацию», — заявил он, имея в виду, что «сверхновую» невозможно сбить системами ПВО, а значит, и переживать Кремлю не о чем.

При этом он дал понять, что запуск ракеты по Украине — это ответ на разрешение США бить по военным целям на территории РФ. «Мы всегда предпочитали и сейчас готовы решать все спорные вопросы мирными средствами. Но мы готовы также и к любому развитию событий. Если в этом кто-то еще сомневается, то напрасно. Ответ всегда будет», — предупредил российский лидер.

Ответственность за «масштаб» этого ответа также возлагается на страны Запада. То есть если сейчас разбомбили «Южмаш», то в случае чего подход может быть и более жестким, вплоть до ядерного. Какие именно действия союзников Украины могут привести к подобным последствиям, Путин не уточняет.

На этом фоне возникает вопрос: а сколько вообще у России может быть ракет. Если говорить о ракетах средней дальности — до 5000 км, то вряд ли речь идет о тысячах штук. Даже в современных условиях на создание сотни ракет потребуются многие годы, поясняет TRT на русском глава Всеукраинской организации «Украина в НАТО» Юрий Романюк.

«Это не те межконтинентальные баллистические ракеты, которые нацелены на США или Канаду. Это ракеты средней дальности, которые могут ударить в основном по Европе. Например, с территории Урала бомбить, условно говоря, Лондон, Берлин или Рим. Могу допустить, что их достаточно ограниченное количество. Речь точно не идет о сотнях. Возможно, имеются несколько десятков экземпляров», — говорит эксперт.

Вместе с тем, как подсчитали аналитики издания Defence Express, за последние 20 лет Кремль накопил более 500 межконтинентальных баллистических ракет разных типов, которые способны преодолевать свыше 10 тыс. км. Они также допустили, что удар по Днепру мог быть репетицией ядерного удара.

Однако, судя по заявлениям российского президента, более вероятный мотив атаки — демонстрация силы. Стратегия российского командования сводится к тому, чтобы угрожать Западу «ядеркой», чтобы те перестали помогать Украине. А по Украине продолжать бить, но неядерным оружием.

«Это повышение ставок, — говорит Юрий Романюк. — Принцип Кремля — отвечать эскалацией на эскалацию. Там хотят, чтобы Запад дрогнул и прекратил помогать Киеву. Также Россия официально легализовала тот факт, что в стране на вооружении стоят межконтинентальные ракеты среднего радиуса действия, что было запрещено в рамках РСМД. И это прямая угроза, что прилететь может и по союзникам Киева в Евросоюзе».

Как ответит Запад и что будет с Украиной?

Глава Всеукраинской организации «Украина в НАТО» Юрий Романюк констатирует, что по большому счету Запад никак не ответит. На это указывает отсутствие серьезной реакции в ответ на эскалацию войны путем привлечения военных КНДР. Со стороны западных союзников не последовало ничего кроме «выражения обеспокоенности» на полях Совбеза ООН и в рамках НАТО.

Однако он допускает реакцию со стороны отдельных государств: «Радует позиция премьер-министр Великобритании Кира Стармера, который пообещал удвоить поддержку Украине. Вчера начальник штаба обороны Великобритании Энтони Радакин встречался с Зеленским и генералом Сырским. Радует поддержка Польши и Балтийских стран. Эти государства реально осознают опасность со стороны Москвы».

Также среди последствий — очередь на системы ПВО Patriot и HİMARS в Европе. Кроме того, США на прошлой неделе открыли в Польше свою военную базу с противоракетным комплексом Aegis Ashore, которая сможет перехватывать потенциальные ракетные удары со стороны РФ, например, из Калининградской области. «В этом вся сущность того ответа, на что можно рассчитывать», — говорит Романюк.

Если говорить о последствиях для Украины, то здесь многое будет зависеть от ПВО. Страна испытывает дефицит средств отражения ракетных ударов, которые были нанесены по Днепру. «Ракета, выпущенная Россией, имеет разделяющуюся головную часть и минимум шесть боеголовок. То есть из одной ракеты вылетают шесть других мини-ракет. Система ПВО в Днепре менее совершенная, чем, например, в Киевской области. Она распознала и смогла сбить только одну цель, а остальные пропустила», — поясняет эксперт.

Помимо вооружений страна также нуждается в солдатах. Как напомнил Романюк, о готовности вступить в боевые действия заявили в Великобритании. По его словам, также могут присоединиться Польша, Балтийские страны, Франция, Дания, Нидерланды и Финляндия: «Если фронт начнет падать, то западные союзники могут выслать подкрепление. Украина нуждается в большом количестве войск — это не просто актуальная и острая проблема. Фактически сегодня это вопрос выживания и национальной безопасности страны».

Что касается США, то надеяться на какой-то ответ не стоит, отмечает Романюк. По его словам, мнение Трампа может находить отражение в постах его младшего сына Дональда. Тот категорично осудил разрешение Джо Байдена бить по российской территории ATACMS. И при этом никак не отреагировал на удары по Украине «Орешником». Поэтому вряд ли стоит ожидать какие-то решения от Трампа и его команды.