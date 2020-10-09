В Москве состоялся премьерный показ мелодрамы «Кислые яблоки» турецкого режиссера Йылмаза Эрдогана.

История бывшего мэра Азиза Озая и трех его дочерей - один из самых успешных турецких фильмов. Права на него приобрел стриминговый сервис Netflix. Показ картины в Москве посетили более 200 человек.

Фильм изначально планировалось предстать вниманию зрителей в столице России в марте. Показ был отменен из-за эпидемии коронавируса и введенных в связи с ней карантинных мер. Об этом в приветственной речи упомянул глава Отдела международного сотрудничества Союза кинематографистов РФ Юрий Колосов, поблагодаривший всех собравшихся «за храбрость».

«Такое событие очень нам необходимо. Турецкое кино есть. Оно довольно качественное и интересное», - отметил Колосов.

В Москву картину привезли благодаря усилиям Генеральной дирекции по вопросам кинематографа Министерства культуры и туризма Турции, Посольства Турции в РФ и Института им. Юнуса Эмре.

Последний в 2019 году организовал в столице России «Неделю турецкого кино». Помимо Москвы, фестивали турецкого кино прошли в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Калининграде.

В Москве также вчера завершился 42-й международный кинофестиваль. Фильм турецкого режиссера Эрдема Тепегёза «В тени», сопродюсером которого является телерадиокомпания TRT, был удостоен специальной премии жюри.