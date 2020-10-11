11 октября 2020 г.
ПОЛИТИКА
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Азербайджанские военные предотвратили нападение армянских войск
Министерство обороны Азербайджана опубликовало видеосъемку движения армянской военной техники в сторону деоккупированных азербайджанских городов Гадрут и Джебраил. Военные Азербайджана уничтожили технику диверсантов: 5 танков Т-72, 3 ракетных комплекса «Град», 6 пушек-гаубиц Д-20 и Д-30, 5 самоходных гаубиц «Гвоздика», 5 грузовиков с боеприпасами, 8 систем ПВО. По сообщениям Минобороны Азербайджана, военнослужащие 1-го, 5-го и 9-го мотострелковых полков вооруженных сил Армении дезертировали. #диверсия #Армения #Азербайджан
Азербайджанские военные предотвратили нападение армянских войск / Others
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