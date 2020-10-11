ПОЛИТИКА
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Появилось видео с камер наблюдения ракетной атаки по городу Гянджа
В интернете появилось видео с камер наружного наблюдения, снятое во время ракетной атаки по мирному населению в азербайджанском городе Гянджа. Несколько жилых домов разрушено, в соседних зданиях от взрывной волны выбило стекла. Как минимум 9 человек погибли, среди них женщины и дети, еще 34 человека ранено. Армения отрицает свою причастность к нападению на азербайджанский город. #ракетнаяатака #видеонаблюдение #Азербайджан
Появилось видео с камер наблюдения ракетной атаки по городу Гянджа / Others
11 октября 2020 г.
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