В результате ракетного обстрела Гянджи 9 человек погибло и 34 ранены

Жертвами ракетной атаки по азербайджанскому городу Гянджа стали минимум 43 человека – 9 погибших, среди них дети, а также 34 раненых. Точное число жертв не известно, спасатели продолжают разбирать завалы. Ракеты попали в жилые дома ночью. Армянские военные атаковали мирное население несмотря на перемирие между Азербайджаном и Арменией начавшееся в полдень субботы, 10 октября. #ракетнаяатака #нарушенияперемирия #Азербайджан