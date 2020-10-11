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В результате ракетного обстрела Гянджи 9 человек погибло и 34 ранены
Жертвами ракетной атаки по азербайджанскому городу Гянджа стали минимум 43 человека – 9 погибших, среди них дети, а также 34 раненых. Точное число жертв не известно, спасатели продолжают разбирать завалы. Ракеты попали в жилые дома ночью. Армянские военные атаковали мирное население несмотря на перемирие между Азербайджаном и Арменией начавшееся в полдень субботы, 10 октября. #ракетнаяатака #нарушенияперемирия #Азербайджан
В результате ракетного обстрела Гянджи 9 человек погибло и 34 ранены / Others
11 октября 2020 г.
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