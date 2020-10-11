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20 тысяч таджикистанцев, проживающих в России, выбирали президента своей страны
В Москве и других городах России на голосование за будущего президента своей страны пришло около 20 тыс граждан Таджикистана. В этом году в гонке за кресло главы республики приняли участие 5 кандидатов. Больше половины избирателей проголосовали еще до обеда и это значит, что выборы в Таджикистане считаются состоявшимися. #выборы #Таджикистан #Москва
20 тысяч таджикистанцев, проживающих в России, выбирали президента своей страны / Others
11 октября 2020 г.
Истории
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