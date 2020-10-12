Действующий президент Таджикистана Эмомали Рахмон в пятый раз переизбран на пост главы государства. По предварительным данным, в поддержку 68-летнего политика высказались 90,92 процента избирателей.

Явка на выборах 11 октября составила 85,39 процента - более 4,2 млн из 4,94 млн избирателей, цитирует Anadolu главу ЦИК Таджикистана Бахтиера Худоерзоду.

Лидер Аграрной партии Рустам Латифзода заручился поддержкой 3,03 процента проголосовавших. За кандидатуру председателя Партии экономических реформ Рустама Рахмотзода высказались 2,15 процента. Лидер Социалистической партии Абдухалим Гаффоров получил 1,49 процентов голосов, а лидер Коммунистической партии Мирадж Абдуллоев – 1,17 процентов.

В 68 избирательных округах в день голосования были открыты 3414 избирательных участков. За границей, в том числе в Турции, действовали 39 избирательных участка.

Президентские выборы в Таджикистане признаны свободными, открытыми и легитимными наблюдателями от СНГ и ШОС.

Глава государства в Таджикистане избирается сроком на 7 лет. Последние президентские выборы в стране проводились 6 ноября 2013 года. Рахмон находится на посту с 1994 года. 2 года до этого он руководил Верховным советом.

Ведущая оппозиционная сила страны – Исламская партия возрождения Таджикистана - была запрещена в 2015 году и в выборах больше не участвует. Ее нынешний лидер Мухиддин Кабири покинул страну.

В 1997 г. глава ПИВТ Саид Абдулло Нури подписал с Рахмоном «Общее соглашение о мире в Таджикистане», положившее конец кровопролитной гражданской войне.