ПОЛИТИКА
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В Турции представили новый сверхзвуковой беспилотник
Новый сверхзвуковой БПЛА Göksungur («Гёксунгур») способен развивать скорость до 1600 км/ч. Он будет вооружен ракетами класса «воздух-воздух» Gökdoğan («Гёкдоган») для ближнего боя и ракетами средней дальности Bozdoğan («Боздоган»). Сейчас беспилотник находится на стадии разработки. Его испытания запланированы в первом квартале 2021 года. #беспилотник #Турция #Göksungur
В Турции представили новый сверхзвуковой беспилотник / Others
12 октября 2020 г.
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