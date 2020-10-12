12 октября 2020 г.
ПОЛИТИКА
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В Турции представили новый сверхзвуковой беспилотник
Новый сверхзвуковой БПЛА Göksungur («Гёксунгур») способен развивать скорость до 1600 км/ч. Он будет вооружен ракетами класса «воздух-воздух» Gökdoğan («Гёкдоган») для ближнего боя и ракетами средней дальности Bozdoğan («Боздоган»). Сейчас беспилотник находится на стадии разработки. Его испытания запланированы в первом квартале 2021 года. #беспилотник #Турция #Göksungur
В Турции представили новый сверхзвуковой беспилотник / Others
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