В Турции представили новый сверхзвуковой беспилотник

Новый сверхзвуковой БПЛА Göksungur («Гёксунгур») способен развивать скорость до 1600 км/ч. Он будет вооружен ракетами класса «воздух-воздух» Gökdoğan («Гёкдоган») для ближнего боя и ракетами средней дальности Bozdoğan («Боздоган»). Сейчас беспилотник находится на стадии разработки. Его испытания запланированы в первом квартале 2021 года. #беспилотник #Турция #Göksungur