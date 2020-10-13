В немецкой Крефельде полицейские били кулаком в лицо, а потом душили коленом выходца из Туниса

Немецкие полицейские избили и применили удушающий прием к тунисцу, которого заподозрили в поджоге. Происходящее засняли на видео. Мужчина, судя по всему, не понимал почему его хотят задержать и сопротивлялся. Двое полицейских схватили его под руки, а женщина-полицейский 9 раз ударила кулаком в лицо, после чего задержанного повалили на землю. Немецкая полицейская сдавливала горло коленом. От такого же удушающего приема в США умер Джордж Флойд. #жестокостьполиции #удушающийприем #Германия