ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
В немецкой Крефельде полицейские били кулаком в лицо, а потом душили коленом выходца из Туниса
Немецкие полицейские избили и применили удушающий прием к тунисцу, которого заподозрили в поджоге. Происходящее засняли на видео. Мужчина, судя по всему, не понимал почему его хотят задержать и сопротивлялся. Двое полицейских схватили его под руки, а женщина-полицейский 9 раз ударила кулаком в лицо, после чего задержанного повалили на землю. Немецкая полицейская сдавливала горло коленом. От такого же удушающего приема в США умер Джордж Флойд. #жестокостьполиции #удушающийприем #Германия
В немецкой Крефельде полицейские били кулаком в лицо, а потом душили коленом выходца из Туниса / Others
13 октября 2020 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us