Экс-глава Центрального разведывательного управления США Джон Бреннан рассказал, как он видит идеальный мир будущего. В нем Джо Байден–президент США, а Алексей Навальный возглавляет Россию.«Мы уже на пол пути к этому», –заявил Бреннан, намекая на проигрыш Дональда Трампа на ноябрьских президентских выборах в США.

«Представьте перспективы в мире: процветание и безопасность, если бы Джо Байден стал президентом США, а Навальный – России. Мы уже на полпути к этому», – написал бывший глава американской разведки в Twitter.

Пост он дополнил цитатами из песни Джона Ленонна «Imagine» («Представь»), считающейся гимном пацифизма.

Бреннан возглавлял ЦРУ в 2013-2017 гг. На пост его выдвинул президент Барак Обама.

Поддержка российского оппозиционного политика Алексея Навального со стороны Бреннана является «позорищем», «унижением»и доказательством пренебрежительного к нему отношения в Штатах, написал в своем Telegram-канале член Общественной палаты и юрист Илья Ремесло. «Любой политик сгорел бы со стыда от такой милой«поддержки», – добавил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле располагают информацией о работе с оппозиционером американских спецслужб.

Комментируя заявление спикера Государственной думы Вячеслава Володина о том, что все случившееся с Навальным «срежиссировано спецслужбами западных стран», Песков сказал, что такая информация действительно есть. «Я даже могу сказать конкретно – с ним работают специалисты ЦРУ США в эти дни», – цитирует Пескова агентство ТАСС.

О том, что ЦРУ также может использовать Навального для грубого вмешательства во внутриполитическую жизнь РФ в целях ослабления ее позиций на внешней арене, заявил американский оппозиционный политик, редактор газеты Struggle/La Lucha Грег Баттерфилд в интервью изданию The Capital News.

По его словам, многие считают ЦРУ причастным к событиям в Беларуси и Карабахскому конфликту, а также к целому ряду переворотов и попыткам насильственного изменения власти в самых разных странах мира. «Навальный–еще одна пешка в их шахматной партии», – добавил Баттерфилд. Он также не исключает, что ЦРУ пытается спровоцировать вокруг «дела Навального» протесты в России, превращая его в «некий символ».

Навальный был отравлен 20 августа с. г. в Томске. По заключению экспертов Организации по запрещению химического оружия, было применено вещество, схожее с боевыми отравляющими веществами. В этой связи западные страны инициировали процесс введения новых санкций против Москвы, в том числе угрожающих проекту «Северный поток - 2».

Наряду с этим, в августе с. г. в сеть попало скандальное выступление Джо Байдена, кандидата от Демократической партии в президенты США,в декабре 2019 года о том, что Вашингтон сменит власть в Турции, оказав поддержку оппозиции. «Мы коренным образом отвергаем подобное навязывание чужой воли. Это невежественное заявление [человека], не имеющего представления о турецкой нации»,– заявил в этой связи глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.