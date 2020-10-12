Президент Азербайджана Ильхам Алиев подверг резкой критике информационную политику ведущих российских телеканалов. По его словам, там публично оскорбляют азербайджанский народ и его президента.

«Я вам скажу откровенно: за эти две недели, когда на некоторых российских каналах мы видим оголтелую антиазербайджанскую пропаганду, фальсификацию, манипуляцию, несбалансированный состав участников ток-шоу, когда оскорбляется азербайджанский народ, оскорбляется президент Азербайджана на ведущих российских каналах –это, конечно, не добавляет авторитета России», – заявил Алиев в интервью РБК.

«Cтолько школ на русском языке, как в Азербайджане, нет нигде, – отметил президент. – Но вы уже здесь провели несколько дней и знаете, насколько фактор армянской оккупации влияет на настроение людей. Люди ловят каждое слово, каждый жест, каждую мимику».

В этой связи он считает опасным эскалацию ненависти в ведущих государственных СМИ страны, члена-посредника по урегулированию карабахского конфликта, т.к. это «может когда-то привести к определенным сложностям».

Также комментируя достигнутые в столице РФ в ходе трехсторонних переговоров договоренности по прекращению огня в зоне конфликта, Алиев заметил, что они предполагают вывод армянских сил из Карабаха.

Он добавил, что роль Турции в процессе решения конфликта должна быть усилена. Состав посредников по карабахскому урегулированию нужно обновить.

В целом московские договоренности по Карабаху отвечают интересам Баку, заявил он в интервью турецкому телеканалу Haber Global. Есть все возможности для перехода к дипломатической фазе урегулирования. Когда начнутся переговоры по мирному урегулированию в Карабахе, пока неизвестно.

Между тем, ситуация в зоне карабахского конфликта остается напряженной, сообщили в понедельник в Министерстве обороны Азербайджана. В ведомстве отметили, что несмотря на договоренность о гуманитарном перемирии, ВС Армении не оставляют попыток вернуть утраченные позиции на оккупированных территориях Азербайджана.

В ходе ночных боев уничтожено большое количество живой силы противника, выведены из строя 3 реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», один танк Т-72 и несколько единиц автомобильной техники.Часть армянских военных в районе Гадрута бросила военную технику и дезертировала.

Несмотря на режим гуманитарного перемирия, ВС Армении продолжают обстреливать мирное население Азербайджана. Артиллерийскому обстрелу с оккупированных территорий в понедельник подверглись Агдамский, Тертерский и Геранбойский районы республики, сообщили в Минобороны Азербайджана. По предварительным данным, пострадал один мирный житель.

Накануне ракетному обстрелу с территории Армении подвергся второй по величине город Азербайджана – Гянджа, погибли 9 гражданских лиц. Указание о ракетном ударе дал лично премьер-министр Армении Никол Пашинян, заявил Алиев.

Во время вчерашних переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу настоятельно попросил предупредить Армению о необходимости соблюдать режим прекращения огня.

С 27 сентября, когда ВС Азербайджана в ответ на провокации армянской стороны начали контрнаступательную операцию, погиб 41 мирный житель республики, свыше 200 получили ранения.

Соглашение о прекращении огня в зоне армяно-азербайджанского карабахского конфликта вступило в силу в полдень 10 октября.Стороны согласовали прекращение огня в гуманитарных целях для обмена пленными, а также телами погибших. Договоренность была достигнута по итогам консультаций в Москве с участием глав МИД Азербайджана, Армении и России.

За дни операции ВС Азербайджана освободили до 30 оккупированных Арменией населенных пунктов страны, в том числе города Джебраил и Гадрут.