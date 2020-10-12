ПОЛИТИКА
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76-летняя француженка приняла ислам в африканском плену
«За Мали я буду молиться, так как я теперь мусульманка. Вы говорите Софи, но перед вами на самом деле Марьям», – заявила сотрудница европейской благотворительной организации, бывшая заложницей боевиков почти 4 года
76-летняя француженка приняла ислам в африканском плену
Фото: IslamNews / Others
12 октября 2020 г.

Сотрудница европейской гуманитарной миссии, освобожденная на этой неделе из плена в Мали, сделала неожиданное признание о своих убеждениях. Софи Петронин прибыла в Париж из Африки. Ее поприветствовал президент страны Эммануэль Макрон. «Добро пожаловать домой!», – сказал он.

75-летняя женщина была похищена боевиками воинствующей группировки на севере Мали в декабре 2016 года. До похищения Софи руководила делами швейцарской благотворительной организации в африканской стране.

После возвращения на родину француженка поведала о своей личной трансформации за последние годы. «Моя величайшая радость сегодня – узнать, что мой ассистент смог продолжить мою работу в мое отсутствие. А за Мали я буду молиться, умолять Аллаха о Его благословениях и милости, так как я теперь мусульманка. Вы говорите Софи, но перед вами на самом деле Марьям», –приводит слова Петронин IslamNews со ссылкой на Anadolu.

Освобожденная пленница предстала перед журналистами в платке, соблюдая предписания ислама.

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