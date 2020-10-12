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«Роскосмос» разрабатывает буксир для полетов на планеты Солнечной системы
На разработку космического ядерного буксира для полетов с Земли государство потратит более ₽4 млрд. В 2019 году в «Роскосмосе» сообщили, что уже провели испытания макета транспортного модуля с ядерным двигателем
«Роскосмос» разрабатывает буксир для полетов на планеты Солнечной системы
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости / Others
12 октября 2020 г.

«Роскосмос» потратит 4,2 млрд руб. на разработку космического буксира с ядерным двигателем. Об этом сообщает РБК со ссылкой на РИА «Новости», которое приводит выдержки из документов госкорпорации на сайте госзакупок.

Речь идет об аванпроекте по созданию космического комплекса с транспортно-энергетическим модулем на основе ядерной энергетической установки в рамках опытно-конструкторской работы «Нуклон». Ядерный буксир предполагается использовать для полетов к другим планетам Солнечной системы.

Сейчас на предприятиях «Роскосмоса» идет создание транспортно-энергетического модуля (ТЭМ) на основе ядерной силовой установки мегаваттного класса. В августе прошлого года госкорпорация сообщала, что разработала конструкторскую документацию и провела испытания составных частей макета ТЭМ.

Годом ранее прошли наземные испытания системы охлаждения ядерной энергодвигательной установки. После этого научный руководитель Исследовательского центра имени Келдыша Анатолий Коротеев сообщал, что специалисты готовятся к испытаниям в открытом космосе.

По словам главы«Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, для полетов к другим планетам Солнечной системы России необходимо создать ионные двигатели.

На прошлой неделе за успехи «Роскосмос» похвалил глава американской компании SpaceX Илон Маск. Он назвал разработку многоразовой ракеты-носителя «Амур» «шагом в правильном направлении».

«Роскосмос» подписал контракт на разработку эскизного проекта многоразовой ракеты-носителя «Амур» с двигателем, работающим на метане, с Ракетно-космическим центром «Прогресс». Первый из 10 возможных пусков планируется на 2026 год. Кроме РКЦ «Прогресс» ракету с возвращаемой ступенью в России разрабатывает S7 – но легкого класса.

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