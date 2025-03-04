ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Украина продолжает получать американское оружие?
Премьер-министр Украины заявил, что военная помощь США не остановлена, но отметил стремление сделать «все возможное» для примирения с Вашингтоном
Украина продолжает получать американское оружие?
4 марта 2025 г.

Поставки американского оружия продолжаются, а Киев сделает все возможное для сохранения отношений с США. Об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Это прозвучало после того, как президент Дональд Трамп заявил, что приостанавливает военную помощь Украине.

«По состоянию на вчера поставки оружия от США продолжались - нет информации, что что-то остановлено», — цитирует слова украинского премьера УНИАН.

Шмыгаль заявил при этом, что Украина сегодня способна собственными силами обеспечивать оружием свою армию на треть от потребностей, и добавил, что цель — выйти на 50%.

Он назвал американскую военную поддержку жизненно важной, отметив, что Киев продолжит взаимодействовать с Вашингтоном по всем доступным каналам.

В то же время Кремль приветствовал сообщения о решении Трампа, заявив, что прекращение поставок оружия Украине — «лучший шаг к миру».

Франция осудила приостановку помощи, заявив, что это только усилит позиции России. Великобритания выразила сдержанную позицию, заверив, что остается приверженной поиску мирного урегулирования.

По данным Bloomberg, заморозка коснулась как будущих поставок, так и уже находящихся в пути — в том числе боеприпасов, систем залпового огня и противотанкового оружия.

Украинская сторона настаивает, что любое мирное соглашение должно включать четкие гарантии безопасности от Запада, чтобы Россия не возобновила агрессию.

Вице-президент Джей Ди Вэнс назвал экономические интересы США в Украине «лучшей гарантией безопасности», добавив, что Киев должен согласиться на сделку.

Несмотря на разногласия, Трамп заявил, что соглашение между США и Украиной о добыче редкоземельных минералов все еще возможно.

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