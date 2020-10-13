В аэропорту Хельсинки начал работу специальный отряд собак, которые по запаху определяют наличие коронавирусной инфекции у пассажиров, пишет «Медуза» со ссылкой на издание Helsingin Sanomat.

В пилотном проекте, который продлится до конца года, участвуют 16 собак. Прилетающие пассажиры, чтобы провериться на COVID-19, должны будут провести салфеткой по шее, после чего этот образец дадут понюхать собаке. Если собака учует инфекцию, пассажира пригласят сдать лабораторный тест в медицинской комнате в аэропорту.

Пока процедура будет добровольной, но, как предполагается, вскоре всем пассажирам, у которых собаки заподозрили коронавирус, придется проходить лабораторное тестирование в обязательном порядке.

Власти Финляндии рассчитывают, что в случае успеха проекта могут быть вскоре сняты ограничения на въезд – после того, как все международные аэропорты и приграничные пункты получат обученных собак. По оценкам властей, для этого нужно около 700 животных. Наличие еще 300 собак позволит стране вернуться к полноценному проведению массовых мероприятий: ярмарок, концертов, спортивных соревнований.

Возможность использования служебных собак для быстрого скрининга инфицированных новым коронавирусом проверялась уже несколькими группами ученых – в Германии, Франции, Латинской Америке. Типы образцов (слюна, мокрота, тампоны с потом) в разных исследованиях были разными, но собаки везде ошибались примерно с одинаково низкой частотой, и она вполне сопоставима с точностью обычного лабораторного метода детекции вируса, ОТ-ПЦР. Однако если собака затрачивает на проверку не более секунды, то в лаборатории анализ требует минимум пару часов чистого времени.

Аэропорт Хельсинки не первый в мире, где начали использовать собак для выявления больных коронавирусом. В аэропорту Дубая специальное подразделение появилось еще в середине августа. В ходе предварительных тренировок, как сообщали кинологи, собаки верно определяли заболевших коронавирусом в 92% случаев.

Издание Bazaв начале сентября со ссылкой на источник в Роспотребнадзоре писало, что в России собак тренирует «Аэрофлот». По данным издания, кинологическая служба компании уже несколько месяцев проводит исследования с животными породы шалайка. Эксперименты проходят под грифом «Для служебного пользования», официально компания о них не сообщала.