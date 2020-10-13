«Трубы фей», монастыри и церкви в скалах, подземные города и отели в пещерах в исторической области Каппадокии остаются в центре внимания туристов и в период пандемии. Здесь, так же как и в других культурно-исторических центрах Турции, введены меры безопасности против распространения коронавируса.

Как сообщает Anadolu, в первом квартале года Каппадокию посетили 322 894 туриста. На апрель и май посещение музеев и памятников было запрещено из-за эпидемии. С июня Каппадокия была вновь открыта для туристов, и за последние 4 месяца туристическую зону посетили 375 918 человек.

В прошлом году Каппадокия пережила свой «золотой сезон», приняв 3 834 134 туриста.

По итогам текущего года, туристический поток в Турцию на фоне пандемии может превысить 15 миллионов человек. Эти прогнозы в эфире одного из местных телеканалов озвучил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

По словам главы ведомства, еще в начале 2020 года поток туристов в страну был высоким, однако пандемия изменила ситуацию в туристическом секторе.«Если международные пассажироперевозки больше не будут прерываться, то к концу года турпоток в Турцию составит 15 миллионов, а может и выше», – отметил министр.

Эрсой привлек внимание к оживлению сферы туризма в Турции на фоне нормализации эпидемиологической ситуации в стране. Глава ведомства предположил, что, по итогам года, доходы Турции от туризма превысят 11 миллиардов долларов.

Кроме того, в связи с тем, что туристический сезон начался поздно и закончится также позже обычного, он будет продлен, констатировал министр, добавив, что заполняемость гостиниц страны в среднем превышает 50%.

Эрсой также привлек внимание к продолжающейся сертификации туробъектов страны на соответствие жестким санитарным требованиям. «К настоящему моменту сертификат «Здоровый туризм» получили уже 4900 гостиниц страны. Критерии сертификации общие для всей Турции», – сказал министр.