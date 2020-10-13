Глава министерства труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что в сентябре было зафиксировано самое большое количество безработных граждан, сообщает «Москва24» со ссылкой на ТАСС. Их число выросло до 6,4% — это почти 5 млн человек.

«Если смотреть по количеству зарегистрированных в центрах занятости граждан, то пик у нас пришелся на сентябрь. У нас была четкая динамика роста количества зарегистрированных на протяжении всего периода, начиная с марта месяца», – поделился Котяков на заседании фракции «Единая Россия» в Госдуме. Он добавил, что в августе количество зарегистрированных безработных составило 3,6 миллиона человек, в сентябре – 3,7.

Ранее Владимир Путин сообщил, что безработица в стране выросла на 1,7%. При этом, как сообщил российский лидер, в некоторых странах цифры совсем другие, критические.

Также стало известно, что правительство России в рамках мер по поддержке рынка труда уже направило 3 миллиарда рублей на организацию переобучения специалистов.

Помимо безработицы, сегодня на рынке труда ширится такое понятие, как неустойчивая занятость. Некоторые эксперты говорят о том, что в России даже сформировался новый социальный класс.

«Этих неустойчивых форм занятости много. У них нет никаких прав, с ними могут разорвать отношения, и чаще всего у них устные договоренности, нет никаких договоров. Формально занятость, занятость в организациях, то есть в юридических лицах, тоже сегодня гибкая занятость очень сильно распространена, это до половины всех занятых. Рост бедности прежде всего происходит не за счет роста безработицы, потому что безработные сейчас более-менее все регулируются. Неустойчивая занятость, по всей видимости, законодательством не регулируется. И политологи даже оценивают это как новый источник социальной напряженности в обществе», – отметил в комментарии BFM.Ruзаведующий Лабораторией проблем уровня и качества жизни Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Вячеслав Бобков.