Война в Нагорном Карабахе была последней серьезной территориальной проблемой внутри СССР и одновременно первой горячей точкой на постсоветском пространстве. Нагорный Карабах, где большинство составляли этнические армяне, был частью Азербайджана, хотя и сближался на Западе с Арменией. Из-за серии конфликтов и провокаций в конце 80-х – начале 90-х гг. вспыхнула война. Результатом стала утрата контроля Баку над частью своей территории.

Образовалась так называемая Нагорно-Карабахская республика, которая провозгласила независимость от Азербайджана. Но этого никто не признал. Согласно международному праву, это оккупированная территория Азербайджана. Боевиков на оккупированных территориях Азербайджана активно поддерживает Армения, член ОДКБ.

С началом активной фазы боевых действий в регионе стали говорить о том, что на помощь Армении могут прийти другие страны ОДКБ. Но действительно ли это так?

ОДКБ

Организация Договора о коллективной безопасности была создана как альтернатива НАТО в регионе и имеет схожие пункты о взаимной защите в случае нападения. Однако поводом для оказания помощи является агрессия и нарушение территориальной целостности одной из стран-участниц ОДКБ.

Ситуация в Нагорном Карабахе развивается на оккупированной территории Азербайджана. Ни одного азербайджанского солдата на территории Армении нет, а потому нет и повода для участия стран ОДКБ.

Однако, кроме Договора о коллективной безопасности, есть и другой сдерживающий фактор. Дело в том, что такие участники ОДКБ, как Казахстан и Кыргызстан, вряд ли поспешат на помощь Армении. Дело в том, что в последнее время, не без помощи Турции, активно развивается политическая концепция тюркского единства. Ее идея состоит в том, что страны, где живут тюркские народы, должны сформировать особый блок или союз взаимопомощи. К ним относятся Турция, Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан и Кыргызстан. Кроме этнической общности и принадлежности к общей языковой семье, эти страны объединяет еще и религиозный фактор – исповедание ислама.

Тюркизм в отличие от той же интеграционной, если не сказать экспансионистской концепции «Русского мира», живет по другому принципу: «Один народ – много стран». Такая стратегия не нарушает общепризнанных границ, а проживание тюрков в разных «национальных квартирах» рассматривает не как повод для сожалений, а как тактическое преимущество.

Век идентичностей

В ХХІ веке вопросы языковой, культурной, национальной или религиозной идентичности все чаще играют роль в политических процессах. Автокефалия украинской церкви, обращение Софии в мечеть и поддержка католической церковью протестов в Гонконге и Беларуси – все эти события являются звеньями одной цепи, а именно процесса возвращения религиозного фактора в публичное пространство и политику. Религия вновь становится важным элементом политики.

После ІІ мировой войны казалось, что вопросы национальности, веры или языка отошли на второй план. Но спустя семь десятилетий они снова возвращаются в повестку дня. Так что вопрос поддержки некоторыми членами ОДКБ позиции Армении в конфликте вокруг оккупированных территорий Азербайджана весьма и весьма спорный.

Среди оставшихся членов ОДКБ реально на стороне Армении в потенциальном конфликте может выступать разве что Россия. Однако в Кремле понимают, что в случае вступления в военные действия рискуют нарваться на серьезную войну с Турцией. Москва не решалась на открытое противостояние с Анкарой ни в Сирии, ни в Ливии. Поэтому скорее всего не решится на жесткую конфронтацию и в Карабахе.

ГУАМ

Кроме ОДКБ на постсоветском пространстве есть и другие региональные союзы. Один из таких – ГУАМ. Аббревиатура этой организации включает заглавные буквы названий государств, входящих в нее: Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова.

Объединяет эти государства прохладное отношение к России, стремление к интеграции в европейские и международные структуры, а также неразрешенные территориальные конфликты. Абхазия, Цхинвал, Крым, Донбасс и Приднестровье – все это такие же болезненные точки для стран ГУАМ, как для Азербайджана – Карабах. И хотя Грузия, Украина и Молдова – христианские страны, вряд ли они будут поддерживать Армению в конфликте за Карабах.

Все эти страны сами имеют опыт оккупации части своих территорий, а потому будут поддерживать Азербайджан. Как союзника по ГУАМ, так и чисто из принципа. Принципа нерушимости границ и неприкосновенности территорий.

Нейтральный Туркменистан

Отдельно от этих блоков стоят Туркменистан и Узбекистан. Первый постулирует постоянную и принципиальную нейтральность. По сути, официальный Ашхабад больше зациклен на внутренней политике, позиционируя себя в отношениях с соседями как своего рода «среднеазиатскую Швейцарию» – не вмешиваясь ни в какие конфликты, не вступая ни в какие блоки, не поддерживая ни одну из конфликтующих сторон.

Вопреки исторически близким взаимоотношениям Азербайджана и Туркмении, Ашхабад сочувствует больше армянам. Во время погромов в Баку в 90-е часть армян эвакуировались в Туркменистан. Кроме того, между странами есть напряженность из-за освоения и разработки нефтегазового шельфа Каспийского моря. Но, несмотря на все эти факторы, в целом политика Туркменистана направлена на нейтралитет.

Активный Ташкент

Узбекистан, наверное, наиболее динамичное государство в Средней Азии с точки зрения международных отношений. В Ташкенте успели подружиться и с США, и побывать в ГУАМ, выйти оттуда, подружиться с ОДКБ, но так туда и не войти, наладить отношения с Китаем, а также Россией и поддерживать дружбу с Азербайджаном. Относительно последнего Узбекистан занимает неизменную позицию: Нагорный Карабах – это неотъемлемая часть Азербайджана. Об этом неоднократно говорили бывший многолетний президент Узбекистана Ислам Каримов и действующий глава государства Шавкат Мирзиёев.

Большинство за Азербайджан

В общем и целом, вопреки различному историческому, культурному, этническому и религиозному бэкграунду большинство стран постсоветского пространства поддерживают Азербайджан в вопросе Нагорного Карабаха. И это не всегда вопрос симпатий и общей культурной общности. Часто это позиция следования международному праву.

Страны, сами столкнувшиеся с сепаратизмом, выступают за территориальную целостность друг друга. Армению открыто поддерживает только Россия, которая сама склонна нарушать международное право, устоявшиеся границы и аннексировать чужие территории.

Вопрос Нагорного Карабаха исторически сложный, этнически взрывоопасный. Именно поэтому он должен быть решен не эмоционально, а строго согласно нормам международного права.