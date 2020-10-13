В России зафиксировали рекорд по числу смертей от COVID-19. За последние сутки зарегистрировано 244 летальных исхода, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса 13 октября, пишут Известия.

Данный показатель стал самым большим с начала распространения коронавирусной инфекции в стране. Ранее самое большое число летальных исходов было зафиксировано 29 мая: тогда скончались 232 человека. Всего в России с начала эпидемии умерли 22 966 человек.

За последние сутки в стране выявили13 868 случаев заболевания COVID-19, что также является новым рекордом по суточному приросту заболевших. Больше всего заразившихся коронавирусом – в Москве (4618), Санкт-Петербурге (557) и Подмосковье (420). Всего число заболевших в стране достигло 1 326 178. 7550 человек выздоровели за минувшие сутки, общее количество вылечившихся выросло до 1 031 785 человек.

Ранее в целом по миру был зарегистрирован рекордный суточный прирост числа заболеваемости коронавирусом. По данным ВОЗ, за сутки 9 октября с. г. COVID-19 заразились 338 779 человек.