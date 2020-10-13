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Азербайджанская армия строго соблюдает режим перемирия, - Минобороны
ВС Армении в нарушение московских договоренностей о прекращении огня в зоне карабахского конфликта продолжают обстреливать мирные населенные пункты Азербайджана
Азербайджанская армия строго соблюдает режим перемирия, - Минобороны
Фото: Qazet.Az / Others
13 октября 2020 г.

Распространенная армянской стороной информация о якобы сосредоточении азербайджанской армией значительного количества сил и ожесточенных боях в направлении Гадрута с целью войти в него не соответствует действительности, заявило Минобороны АР.

Азербайджанская армия неукоснительно соблюдает режим прекращения огня и не ведет активную боевую деятельность, отмечает ведомство. Как сообщает Anadolu, в Минобороны еще раз подтвердили, что Гадруд был освобожден от армянской оккупации еще несколько дней назад.

Между тем, вооруженные сил Армении в нарушение московских договоренностей о гуманитарном перемирии в зоне карабахского конфликта продолжают наносить удары по мирным населенным пунктам Азербайджана.

Как сообщает во вторник Министерство обороны страны, артиллерийским обстрелам с оккупированных территорий страны подверглись села Геранбойского, Тертерского, Агджебединского и Агдамского районов Азербайджана.

Соглашение о прекращении огня в зоне карабахского конфликта вступило в силу в полдень 10 октября. Стороны по итогам консультаций в Москве с участием глав МИД Азербайджана, Армении и России договорились о перемирии в гуманитарных целях для обмена пленными, а также захоронения тел погибших.

В ходе боев, начавшихся 27 сентября, в ответ на провокации армянской стороны ВС Азербайджана начали контнаступательную операцию. В ходе нее были освобождены до 30 оккупированных Ереваном населенных пунктов страны, в том числе города Джебраил и Гадрут.

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