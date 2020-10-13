ПОЛИТИКА
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Школы Узбекистана повысят качество образования на русском языке
«Наша цель – чтобы выпускник каждой школы владел как государственным, так и русским языком», – рассказал министр образования Узбекистана Шерзод Шерматов
Школы Узбекистана повысят качество образования на русском языке
Фото: CentralAsia.News / Others
13 октября 2020 г.

Москва и Ташкент подписали соглашение о повышении качества образования на русском языке. В его рамках в Узбекистан пригласят российских специалистов, которые оценят уровень преподавания местных учителей и помогут улучшить систему обучения.

Непосредственно координировать деятельность программы «Класс!» будут в Российском государственном педагогическом университете им. А. И. Герцена и ташкентском Институте переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов системы народного образования им. А. Авлони.

Финансирование проекта взял на себя фонд Алишера Усманова, сообщает CentralAsia.News. Им выделено $5 миллионов долларов.

«Упор будет сделан на узбекоязычные школы. В русскоязычных образовательных учреждениях республики нет проблем с преподаванием русского языка. Наша цель– чтобы выпускник каждой школы владел как государственным, так и русским языком», – рассказал министр образования Узбекистана Шерзод Шерматов.

На первом этапе сотрудничества в Узбекистан отправят 32 российских методистов. На втором этапе в 2021 году количество специалистов увеличится до 100. Далее с каждым годом число посетивших республику российских специалистов будет увеличиваться на 100. Благодаря этому проекту 30 тыс учителей смогут перенять опыт коллег в преподавании русского языка в Узбекистане.

Проект «Класс!» – это продолжение программы минпросвещения «Русский учитель за рубежом», в рамках которой учителя из РФ преподают русский язык и другие предметы в разных странах.

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