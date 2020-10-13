Завершено расследование уголовного дела, связанного с массовым заражением пациентов Амурской областной детской клинической больницы гепатитом С. В общей сложности за десять лет инфицировано 164 ребенка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт Следственного комитета РФ.

«Главным следственным управлением Следственного комитета РФ дело с обвинительным заключением направлено в Генеральную прокуратуру», – сообщили в СК.

Обвинение по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность») предъявлено заместителю главврача по лечебной работе Асе Серге и заведующим отделениями эпидемиологии и гематологии Галине Платовой и Ирине Батурской. По версии следствия, в результате их халатности в больнице допускалось использование нестерильных медицинских перчаток при обработке катетеров, предназначенных для переливания крови, заглушек для них, а также нестерильных медицинских инструментов.

В 2018 году после проведенного управлением Роспотребнадзора по Амурской области эпидемиологического расследования стало известно о фактах заражения семи детей. По материалам этой проверки было возбуждено уголовное дело и передано в центральный аппарат СК. В рамках предварительного расследования и продолжаемых эпидемиологических мероприятий следователям удалось установить всех потерпевших, зараженных с 2009 по 2018 годы.

Также следователи инициировали принятие губернатором Амурской области региональной программы по дорогостоящему лечению пострадавших, комплексной реабилитации, социальной и психологической помощи им и их семьям. Уже завершено лечение 27 детей, у которых при повторных исследованиях вирус гепатита С в крови не выявлен. Программа будет продолжена до завершения излечения всех пострадавших детей.

Как пишет Lenta.Ru, в феврале 2020 года сотрудники больницы в Благовещенске, со своей стороны, пожаловалисьна травлю со стороны родителей и СМИ из-за сообщений о массовом заражении детей гепатитом С. В открытом письме медики рассказали, что родители называют их «врачами-убийцами» и «преступниками в белых халатах», а Роспотребнадзор выдает невыполнимые предписания. Они также подчеркнули, что не заражали детей гепатитом С, а медицинское учреждение стало объектом «чиновничьей войны».