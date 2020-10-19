Беженцы из Нагорного Карабаха надеются вернуться в свои дома

Бежавшие 30 лет назад от оккупации Нагорного Карабаха азербайджанцы надеются вернуться на родину. 70-летнего Али Мемедова в 1992 году изгнали из дома в Кельбаджаре. После новостей о первых освобожденных азербайджанских селах у него появилась надежда, что он сможет вновь увидеть свой дом и навестить могилы убитых армянскими боевиками родственников. #НагорныйКарабах #репатриация #надежда