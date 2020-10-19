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Беженцы из Нагорного Карабаха надеются вернуться в свои дома
Бежавшие 30 лет назад от оккупации Нагорного Карабаха азербайджанцы надеются вернуться на родину. 70-летнего Али Мемедова в 1992 году изгнали из дома в Кельбаджаре. После новостей о первых освобожденных азербайджанских селах у него появилась надежда, что он сможет вновь увидеть свой дом и навестить могилы убитых армянскими боевиками родственников. #НагорныйКарабах #репатриация #надежда
Беженцы из Нагорного Карабаха надеются вернуться в свои дома / Others
19 октября 2020 г.
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