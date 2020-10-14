Центральный банк Азербайджана направил письмо-протест Центральному банку России и Сбербанку за организацию незаконного сбора пожертвований для сепаратистов в Нагорном Карабахе, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

«Мониторинг, проведенный ЦБА, выявил факт участия Сбербанка в процессе сбора помощи для так называемой «Нагорно-Карабахской Республики» – сепаратистского образования в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана, – говорится в письме. – Установлено, что помощь оказывается через корреспондентские счета в Сбербанке в различных валютах».

Ссылаясь на нормы международного права и важность сотрудничества между Баку и Москвой, ЦБА потребовал от российской стороны немедленно приостановить участие Сбербанка и других финансовых институтов РФ в акциях по «сбору средств для финансирования агрессора».

«Участие в процессе оказания помощи незаконному режиму на территории третьей стороны в столь чувствительный момент наносит серьезный ущерб как позитивному сотрудничеству между нашими странами, так и имиджу такого влиятельного банка, как Сбербанк. Осуществление любой экономической деятельности на оккупированных территориях Азербайджана без согласия правительства Азербайджана противоречит нормам международного права и законодательству страны», – отмечается также в письме.

Сбербанк, со своей стороны, отверг все обвинения, заявив, что не оказывает помощь коммерческим организациям, партиям и общественным организациям в политических целях, сообщает «Прайм».

Мониторинг операций, которые совершаются клиентами, проводится в полном соответствии с «антиотмывочным» законодательством, отметили также в кредитной организации. «Предпринимаются меры, предусмотренные законом, включая информирование уполномоченных органов», – добавили в крупнейшем банке РФ.