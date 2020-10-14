Полностью готов к эксплуатации Трансадриатический газопровод (TAP). По нему голубое топливо с азербайджанского месторождения Шах-Дениз-2 будет транспортироваться через Турцию в Европу. Строительство велось 4,5 года. На сайте TAP отмечается, что эксплуатация газопровода начнется в ближайшее время.

TAP является частью проекта «Южный газовый коридор». Он проходит через турецко-греческую границу по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря до Италии. Первоначальная мощность составляет 10 млрд куб. м газа в год.

20% акций TAP владеют компании BP, SOCAR и Snam, 19% – принадлежат Fluxys, 16% – Enagas и 5% акций – Axpo.

Анкара разрабатывала TAP и запущенный два года назад проект Трансанатолийского газопровода (TANAP) параллельно с развитием энергетического сотрудничества с Москвой. Это единая газотранспортная система, наполняемая за счет природного газа с азербайджанского месторождения «Шах-Дениз-2».

Как отмечают эксперты, конечной целью создания TANAP и TAP является снижение зависимости не только Турции, но и стран Южной Европы, от энергоносителей из России.В определенной степени они считаются конкурентами проектов «Газпрома», т. к. нацелены на альтернативные поставки газа в страны Евросоюза.

В 2015 году Турция на 55,3% зависела от российского газа и на 11,9% от азербайджанского. В начале 2020 года на долю РФ приходилось 23,6% газа, а Азербайджана – уже 33,2%.

По словам директора TANAP Салтук Дюзёля, новые газопроводы позволяют «начать коммерческий поток азербайджанского газа в Европу». Баку впервые в истории может «экспортировать свой природный газ напрямую в Европу, увеличивая тем самым экспортные доходы, необходимые для его экономического развития», – добавляет он.

Столкновения в Карабахе и близлежащих к нему районах Азербайджана сейчас проходят в нескольких десятках километров от логистической инфраструктуры ТАР и TANAP. Летнее же обострение в товузском направлении армяно-азербайджанской границы было в непосредственной близости от нее.