Сертификат «Безопасный туризм», предполагающий соответствие жестким санитарно-гигиеническим требованиям, получили уже 794 туробъекта в Стамбуле. Данные приводит агентство Anadolu со ссылкой на Агентство по продвижению и развития туризма Турции.

Согласно программе правительства, сертификация на фоне пандемии COVID-19 проводится в 30 крупных провинциях страны. Министерство культуры и туризма Турции при содействии Минздрава, Министерства транспорта и инфраструктуры, МВД и МИД реализуют программу сертификации туристических объектов на предмет соответствия повышенным нормам в период коронавирусной инфекции.

Для получения сертификата ресторан или гостиница должны соответствовать до 150 различным критериям.

Помимо крупнейшего города страны, наиболее успешно требования программы выполнили туробъекты в Анталье, где сертификат получили 660 гостиниц, ресторанов и кафе. Далее следуют Мугла – 334, Анкара – 219, Измир – 166, Бурса – 86, Айдын – 74.

По итогам текущего года, туристический поток в Турцию на фоне пандемии может превысить 15 миллионов человек. Эти прогнозы в эфире одного из местных телеканалов озвучил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

По словам главы ведомства, еще в начале 2020 года поток туристов в страну был высоким, однако пандемия изменила ситуацию в туристическом секторе. «Если международные пассажироперевозки больше не будут прерываться, то к концу года турпоток в Турцию составит 15 миллионов, а может и выше», – отметил министр.

Эрсой привлек внимание к оживлению сферы туризма в Турции на фоне нормализации эпидемиологической ситуации в стране. Глава ведомства предположил, что, по итогам года, доходы Турции от туризма превысят 11 миллиардов долларов.

Кроме того, в связи с тем, что туристический сезон начался поздно и закончится также позже обычного, он будет продлен, констатировал министр, добавив, что заполняемость гостиниц страны в среднем превышает 50%.