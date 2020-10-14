Узбекистан впервые в своей истории стал членом Совета ООН по правам человека, сообщает Podrobno.Uz со ссылкой на МИД страны. Ташкент вошел в число 15 стран, избранных делегатами очередной Генассамблеи ООН.

Кроме Узбекистана членами Совета на следующие три года стали еще 14 стран: Россия, Украина, Китай, Франция, Великобритания, Пакистан, Боливия, Габон, Кот-д`Ивуар, Куба, Малави, Мексика, Непал, Сенегал. В ходе голосования Узбекистан и Пакистан получили наибольшее число голосов – 169. СПЧ в новом составе приступит к работе 1 января 2021 года.

Совет ООН по правам человека – межправительственный орган системы ООН, ответственный за поощрение и защиту прав человека по всему миру. Создан в 2006 году. СПЧ заменил собой комиссию ООН по правам человека.

В состав Совета входят 47 государств. СПЧ собирается на свои сессии не менее трех раз в год. Его члены не имеют права на немедленное переизбрание после двух следующих друг за другом сроков полномочий.

Заседания Совета по правам человека проходят в офисе ООН в Женеве. Членство в СПЧ открыто для всех государств-членов ООН. Выборы проводятся путем тайного голосования. Страна-кандидат должна получить как минимум 97 голосов.