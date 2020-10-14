Срочные вклады белорусов в банках составили на данный момент 4,602 миллиарда белорусских рублей. По сравнению с августом их стало меньше на 215,4 миллиона рублей. Значительное сокращение не характерно для сентября и объясняется девальвацией белорусского рубля и переводом части сбережений в валюту, отмечает сайт Banki24.By.

По данным «Белорусского партизана», в рублях белорусы хранят менее трети своих сбережений. В сентябре доля рублевых вкладов была 31,6%. Остальные 68,4% вкладов граждане страны делают в других валютах.

На валютных счетах белорусов в сентябре хранилось 6,199 миллиарда долларов. По сравнению с августом этот показатель снизился на 706,2 миллиона долларов.

Снижение денег по валютным вкладам в стране фиксируется с апреля: за эти полгода валютные депозиты уменьшились на 1,428 миллиарда долларов.

На карт-счетах физических лиц в сентябре было 1,230 миллиарда долларов. Это на 259,2 миллиона долларов меньше августовского показателя.

Срочные вклады населения за сентябрь составили 4,969 миллиарда долларов. По сравнению с августом их стало меньше на 447,1 миллиона долларов.

Недоверие банкам специалисты объясняют не только снижением доходности по вкладам, но и страхом за сохранность своих инвестиций.

«Вплоть до августа ставки по депозитам снижались, стимулов хранить деньги в банке становилось все меньше. А в связи с тем, что у нас творится в политической и юридической сферах, увеличивается страх и снижается доверие не только к банковской системе, а к государству и всем его институтам. Просто на отношении к банковской системе это проявляется нагляднее», – прокомментировал ситуацию «Салідарнасці» старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

Беспрецедентные в истории Беларуси протесты и политические забастовки начались 9 августа после официального объявления результатов президентских выборов. Демонстранты требуют отставки Александра Лукашенко и проведения честных и независимых повторных выборов.