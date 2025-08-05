ВОЙНА В ГАЗЕ
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Канадского парамедика уволили за критику Израиля
Парамедика Кэтрин Гжеищчак уволили после публикации в социальных сетях, в которой она раскритиковала действия Израиля в Газе, обвинив его в геноциде и преднамеренном доведении населения до голода
Канадского парамедика уволили за критику Израиля / TRT Russian
5 августа 2025 г.


Как сообщает местная пресса, в знак протеста Гжеищчак обратилась к профсоюзам и работодателям с призывом начать масштабный бойкот так называемого «опасного груза» — всех товаров, услуг и форм сотрудничества, связанных с Израилем.

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