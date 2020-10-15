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Президент Кыргызстана подал в отставку, чтобы спасти страну от конфликта
«Никакая власть не стоит целостности страны и единства общества», - сказал Сооронбай Жээнбеков. Протесты и беспорядки в Кыргызстане начались 4 октября после объявления официальных итогов парламентских выборов
Президент Кыргызстана подал в отставку, чтобы спасти страну от конфликта
Фото: АА / AA
15 октября 2020 г.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков принял решение уйти в отставку. Об этом он заявил в своем обращении к нации, сообщает Anadolu.

«Я не держусь за власть, не хочу остаться в истории как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти», – сказал Жээнбеков.

В обращении он также заявил об угрозе очередной волны противостояния в стране, для недопущения которой необходимо приложить максимум усилий и достичь гражданского единства. «Никакая власть не стоит целостности страны и единства общества», – сказал глава Кыргызстана.

Как передает РИА «Новости», протестующие, собравшиеся утром возле гостиницы «Иссык-Куль» в столице республики, встретили новость об уходе Жээнбекова радостными выкриками и свистом. После этого они выдвинули новое требование — о роспуске парламента и отставке его спикера Канатбека Исаева, к которому теперь перешли президентские полномочия.

4 октября в Кыргызстане прошли парламентские выборы. Из 16 участвовавших партий избирательный барьер преодолели четыре. Официальные итоги вызвали массовые протесты.

Сторонники проигравших партий в тот же день вышли на улицы. Одну из них – «Социал-демократы Кыргызстана» – возглавляет Сейитбек Атамбаев, сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева, осужденного при Жээнбекове по делу о коррупции на 11 лет.

Демонстранты захватили здание парламента. Результаты выборов были признаны недействительными. Премьер-министр и спикер парламента подали в отставку.

Депутаты назначилибывшего депутата Садыра Жапарова исполняющим обязанности главы правительства и утвердили его новый состав. Жээнбеков признал это решение незаконным, однако позже утвердил Жапарова в должности.

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