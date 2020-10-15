Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждались шаги по развитию двухсторонних отношений, конфликт между Азербайджаном и Арменией, а также ситуация в Сирии и Ливии.

Как передает Anadolu, в ходе беседы президент Эрдоган заявил, что Турция как в рамках своего статуса в МГ ОБСЕ, так и в рамках двухсторонних отношений выступает за долгосрочное урегулирование проблемы Нагорного Карабаха.

Турецкий лидер отметил, что Армения, совершив агрессию против Азербайджана, спровоцировала новый кризис. Ереван пытается закрепить продолжающуюся почти 30 лет оккупацию азербайджанских территорий, добавил Эрдоган.

Глава турецкого государства также указал на необходимость сохранить динамику процесса политического урегулирования сирийского кризиса.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о важности участия Турции в переговорах по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.

«Минская группа ОБСЕ была создана в 1992 году, и что стало причиной ее создания в таком виде, мы не знаем. В этой группе есть такие страны, которые не имеют выхода в регион и не имеют никакого влияния. Если мы хотим решения этого конфликта, то здесь должны быть такие страны, которые могли бы служить реальному примирению. Конечно же, в этой роли мы видим Турцию и приветствуем», – сказал он.

Сопредседателями Минской группы являются Россия, Франция и США. Кроме них в состав Минской группы входят Беларусь, ФРГ, Италия, Швеция, Финляндия и Турция, а также Армения и Азербайджан.