Президент Азербайджана заверил армянское население Карабаха, что освобождение региона от оккупации Еревана не несет для жителей никакой угрозы. Баку считает их своими гражданами и намерен реализовать масштабные программы по улучшению благосостояния людей, вне зависимости от их этнической и религиозной принадлежности. Об этом глава государства сказал в интервью турецкому телеканалу Haber Türk, передает АПА.

«Азербайджан – многонациональное государство. В различных местах Азербайджана, прежде всего в городе Баку, проживают тысячи армян, и они – наши граждане, – напомнил Алиев. – В нашей стране проживают представители многих национальностей, и это делает нашу страну сильнее».

«Армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, пусть не беспокоятся. После того как мы избавим их от режима этой криминальной хунты, они будут жить лучше, в более надежных, более безопасных условиях, их благосостояние повысится, потому что в настоящее время там царит нищета», – добавил Алиев.

Он пообещал осуществить масштабные инвестиции и социальные программы в регионе, а также реализовать меры по созданию новых рабочих мест. По словам президента Азербайджана, «все это станет новым этапом для проживающих там армян и азербайджанцев, которые туда вернутся».

В то же время он добавил, что «позиция Армении заключается в том, чтобы изгнать оттуда азербайджанцев, провести этническую чистку, сравнять с землей историко-религиозные памятники Азербайджана, после чего объявить, что это – древняя армянская земля. В то время как армяне были переселены туда царской Россией в начале ХIX века». «Это – история. Мы знаем эту историю», – отметил Алиев.

Также в среду официальный Баку сообщил об освобождении от армянской оккупации 8 селений в Физулинском и Ходжавенском районах республики.

«Доблестная азербайджанская армия освободила от оккупации села Гарадаглы, Хатунбулаг, Гараколлу Физулинского района; Булутан, Меликджанлы, Кемертюрк, Теке, Тагасер Ходжавендского района. Да здравствует азербайджанская армия! Карабах – это Азербайджан!», – заявил глава государства.

Позже, в четверг вечером, он объявил об установлении контроля еще над 6 селами.

Между тем, по данным Министерства обороны Азербайджана, в четверг с оккупированных Арменией территорий страны были подвергнуты обстрелу населенные пункты Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Агджабединского районов республики.

По данным Генпрокуратуры Азербайджана, с начала активной фазы боевых действий в результате обстрелов ВС Армении погибли 43 мирных жителя Азербайджана, ранены более 200 человек.

Соглашение о прекращении огня в зоне карабахского конфликта вступило в силу в полдень 10 октября. Стороны по итогам консультаций в Москве с участием глав МИД Азербайджана, Армении и России договорились о перемирии в гуманитарных целях для обмена пленными, а также захоронения тел погибших.

В ходе боев, начавшихся 27 сентября, в ответ на провокации армянской стороны ВС Азербайджана начали контрнаступательную операцию. В ходе нее были освобождены порядка 45 оккупированных Ереваном населенных пунктов страны, в том числе города Джебраил и Гадрут. Также Баку заявляет, что контролирует стратегические высоты по всем направлениям фронта.