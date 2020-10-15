Международное сообщество должно оказать давление на руководство Армении с тем, чтобы заставить отказаться от агрессивных выпадов против Азербайджана, территорию которого армянские силовики обстреливают с использованием тяжелого вооружения массового поражения. Такой призыв содержится в совместном заявлении полномочного представителя Управления мусульман Кавказа западного региона Азербайджана Тахира Аббасова, священника Русской православной церкви настоятеля храма Александра Невского в Гяндже Дениса Сотникова и зампреда религиозной еврейской общины города Анара Мамедова.

Как пишет IslamNews, авторы заявления решительно осудили армянские обстрелы мирного Гянджи, который расположен далеко от линии фронта в Карабахе. В результате ударов 11 октября по второму по величине городу АР 10 мирных жителей погибли, несколько человек пострадали, трое детей остались сиротами. Кроме того, серьезный урон нанесен историческим памятникам, учебным заведениям, культурным и религиозным объектам, среди них построенная в XVIII веке православная церковь Александра Невского и комплекс религиозно-архитектурных памятников Имамзаде XIV века.

Помимо разрушительных обстрелов, религиозные деятели также осудили попытки руководства Армении расколоть межнациональное и межрелигиозное единство Азербайджана. «Их провокации, военные преступления против мирного населения еще более укрепили узы единства и братства между нашими соотечественниками, возвысившимися до вершины шехидства, независимо от национальности и вероисповедания», – подчеркивается в обращении.

«Мы решительно осуждаем агрессивные действия руководства Армении, использование тяжелого вооружения массового поражения против гражданского населения, призываем международные структуры отказаться от политики двойных стандартов, оказать необходимое давление на Армению-агрессора», – заявили религиозные деятели.

Ранее сообщалось о гибели в боях за Физули в зоне карабахского конфликта русского по национальности военнослужащего ВС Азербайджана Дениса Пронина. Он отправился на фронт добровольцем.

Сегодня также президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вопрос об обстреле 8 октября армянского собора Казанчецоц в Шуши, Карабах, требует особого изучения. По его словам, «есть подозрения, что это дело рук армянской стороны», сообщает РИА «Новости».

«Мы должны изучить данный вопрос. Мы не уверены в том, что произошло. Есть подозрения в том, что это дело рук армян, которые хотят обвинить нас. Если это было сделано азербайджанскими военными формированиями, то здесь была ошибка. Среди наших мишеней нет исторических или религиозных целей», – заявил Алиев в интервью французскому телеканалу France 24.