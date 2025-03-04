Члены Демократической партии США готовят различные формы протеста против выступления Дональда Трампа перед конгрессом, сообщает Axios со ссылкой на источники среди законодателей.

Некоторые конгрессмены планируют принести яйца и пустые коробки из-под них в знак протеста против инфляции. Также будут раздавать карманные конституции, намекая на нарушение законов Трампом в ходе реформирования госаппарата.

На закрытых встречах обсуждались и другие способы демонстрации: хлопушки, красные карточки и символический реквизит. Однако, как пишет Axios, партийное руководство рекомендовало отказаться от этого, но не все демократы согласны.

Другие законодатели намерены использовать одежду как форму протеста — в зале могут появиться желто-синие галстуки и шарфы в поддержку Украины. Также рассматривается сценарий, при котором демократы покинут зал во время речи Трампа.

По данным Axios, среди демократов нет единого мнения о том, какая форма протеста будет наиболее эффективной.

Дональд Трамп выступит перед конгрессом 4 марта. В своей речи он подведет итоги первых 43 дней своего второго срока и расскажет о планах на оставшиеся 1419 дней.