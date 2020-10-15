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Cамая дорогостоящая автодорога РФ обойдется в 2,4 трлн рублей
Платная трасса Джубга – Сочи может быть полностью построена к 2035 году, а обходы Туапсе и Лазаревского – к 2030 году. Ранее стоимость проекта оценивалась примерно на триллион рублей меньше
Cамая дорогостоящая автодорога РФ обойдется в 2,4 трлн рублей
Фото: Sochi-Dor.Ru / Others
15 октября 2020 г.

Cтоимость строительства платной трассы Джубга – Сочи, по предварительным подсчетам, составит около 2,4 триллиона рублей. Проект планируется разбить на этапы и в первую очередь построить на самых загруженных участках обходы Сочи, Туапсе и Лазаревского. Об этом журналистам сообщил глава Минтранса РФ Евгений Дитрих, передает ТАСС.

«По автодороге [Джубга – Сочи] предварительный объем в ценах соответствующих лет до 2030 года составляет порядка 2,4 триллиона рублей. Это колоссальные суммы, которые не иначе как поэтапно, отдельными участками профинансированы быть не могут. Поэтому объект бьется на участки, будем приступать к ним по мере выделения финансирования», – сказал он.

По словам главы «Автодора» Вячеслава Петушенко, платная трасса Джубга – Сочи может быть полностью построена к 2035 году, а обходы Туапсе и Лазаревского – к 2030 году.

Предполагается, что новая автодорога войдет в федеральный проект «Южный кластер». «Объем финансирования «Южного кластера» до настоящего времени пока не согласован», – уточнил Дитрих.

Как писала «КП» и другие СМИ, в случае реализации проекта Джубга – Сочи станет самой дорогостоящей российской автодорогой.

На 1 км трассы будет потрачено 20,17 миллиардов рублей. Дороговизна дороги протяженностью 119 км объясняется необходимостью построить 43 моста, 27 тоннелей и несколько эстакад.

При этом предыдущие оценки стоимости проекта были значительно ниже. До марта 2019 года он оценивался в 1,4-1,6 триллиона рублей. После проект потерял 39 км трассы и подешевел до 1 триллиона (12,5 миллиардов за 1 км).

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать проекты развития автотрасс и железных дорог, которые ведут к Черноморскому побережью страны, по итогам Госсовета в конце сентября.

Как пишут в соцсетях, после этого удельная стоимость строительства выросла более чем на 60%.

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